ATA cifra en 75 los municipios de Valladolid que carecen de empresas y advierte de que la evolución es "preocupante"

Presentación de informe 'Relevo generacional de negocios en la provincia de Valladolid: el freno a la despoblación' - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Castilla y León cifra en 75 los municipios de la provincia de Valladolid que no tienen registradas empresas, lo que supone que el 33 por ciento del territorio de la provincia no tiene tejido empresarial.

A esto se une el "deterioro preocupante" en la evolución de las localidades con presencia de empresas ya que en la última década los municipios rurales de menos de 20.000 habitantes han perdido 1.898 empleos autónomos, lo que supone un descenso del 14,5 por ciento, 7,4 por ciento en el último lustro.

Estas son las principales conclusiones del informe 'Relevo generacional de negocios en la provincia de Valladolid: el freno a la despoblación' que pone especial "dimensión" en el problema del relevo generacional y a la necesidad de trabajar para evitar que un negocio muera cuando llegue el momento de jubilación de su propietario.

Tanto la presidenta de ATA CyL, Leticia Mingueza, como la responsable del informe, Elena Melgar, han advertido de que los datos sobre la evolución del tejido empresarial en el mundo rural de Valladolid "no son halagüeños" y han insistido en que el mayor reto de la economía rural es frenar la "sangría" y el "acuciante envejecimiento" de los trabajadores por cuenta propia ya que 11.695 autónomos de la provincia tienen más de 55 años y de ellos 1.964 siguen al frente de sus actividades tras haber cumplido los 65 años.

Melgar ha precisado que el estudio estima que "al menos" 758 negocios situados en municipios de menos de 20.000 habitantes están "al borde de la extinción inminente" por la jubilación de sus propietarios y ha recordado que se trata de comercios como tiendas de ultramarinos, bares o talleres cuya desaparición amenaza con privar de servicios esenciales a los habitantes de amplias zonas de la provincia de Valladolid.

La presidenta de ATA ha recordado el papel de "cohesión" de esos negocios por su valor económico y social y ha advertido de que sin relevo generacional es difícil que un negocio se recupere si "echan la persiana".

El informe también detecta "importantes barreras" que frenan el relevo, como la desconfianza hacia emprendedores foráneos o el hecho de que muchos locales comerciales forman parte de la vivienda particular del autónomo jubilado, "lo que dificulta enormemente su traspaso o arrendamiento".

A esto se suma una "alarmante" brecha de género en el emprendimiento rural, donde las mujeres representan el 26,9 por ciento del colectivo autónomo frente al 73,1 por ciento de hombres, ha lamentado Melgar que ha abogado por trabajar en favor de una planificación del relevo generacional de los negocios.

En la presentación del informe ha participado también el diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón, que ha recordado que la Institución provincial colabora con ATA desde 2012 en este tipo de estudios que buscan mejorar la capacitación de los emprendedores, garantizar la continuidad de empresas viables y facilitar el proceso de sucesión para que los negocios no mueran por falta de relevo.