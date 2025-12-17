Atendida una mujer de 38 años tras el incendio de una vivienda en Burgos

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl. - JUNTA DE CYL - Archivo

BURGOS 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios han atendido a una mujer de 38 años que ha resultado afectada por un incendio declarado en una vivienda en la capital burgalesa, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 13.02 horas, cuando una llamada al 112 ha avisado de un pequeño incendio declarado en la campana extractora de la cocina de una de las viviendas del número 46 de la Avenida de la Constitución Española de Burgos. En la llamada se señalaba que se había generado mucho humo, pero que ninguna persona había resultado herida o afectada.

El 112 ha dado aviso de este incendio a los Bomberos y la Policía Local de Burgos y al Cuerpo Nacional de Policía y, rurante las tareas de extinción, la Policía Local ha contactado con el teléfono de emergencias para solicitar asistencia para una mujer, consciente y que presentaba síntomas de haber inhalado humo.

Por ello, se ha informado del cambio de situación a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal sanitario ha atendido a la mujer afectada, de 38 años, a quien posteriormente se ha trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.