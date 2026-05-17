Atendida una mujer por inhalación de humo y quemadura en una mano tras un fuego en una campana en Valladolid

VALLADOLID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 30 años ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios al presentar inhalación de humo y una quemadura en una mano como consecuencia de un fuego originado en la campana de una cocina en una vivienda de Valladolid.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido a las 13.19 horas de este domingo en una vivienda del número 8 de la calle Eusebio González Suárez.

Los alertantes avisaron de un incendio en la campana de una cocina y precisaron que no había heridos. El 112 avisó a las policías Municipal y Nacional y a los Bomberos que finalmente solicitaron asistencia para una mujer de unos 30 años que estaba consciente si bien había inhalado humo y presentaba una quemadura en una mano, hecho que se comunicó a Emergencias Sanitarias - Sacyl, envió una ambulancia al lugar.