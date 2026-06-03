Atendidas dos personas, entre ellas un menor, por el vuelco de un turismo en Medina de Pomar (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una mujer de unos 35 años y un menor, han sido atendidos tras el vuelco de un turismo a la altura del número 1 de la calle Diego de Laínez, en Medina de Pomar (Burgos).

Loa hechos se han producido a las 18.30 horas y el 1-1-2 ha dado aviso del accidente a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y a Sacyl, que envía recurso al lugar.

Los heridos están siendo atendidos sin que, de momento, se tenga más información al respecto.