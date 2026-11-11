Atendido un hombre de 70 años por inhalación de humo por el incendio de una vivienda en Valladolid

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha tenido que ser atenido por inhalación de humo del incendio ocurrido en una vivienda de la calle Blasco de Garay de la capital vallisoletana, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Los hechos se han producido a las 14.35 horas de este mieécoles cuando una llamada al 1-1-2 alerta de un incendio en una vivienda y apuntan a que se trataría de una caldera lo que se está quemando.

Desde el 1-1-2 se avisa a Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía, a bomberos de Valladolid y a las empresas suministradoras de gas, así como a Emergencias Sanitarias -Sacyl.

Ya en el lugar, los organismos informan de que un varón, de unos 70 años, necesita asistencia ya que ha inhalado humo.