Atendido por intoxicación tras el incendio de una panadería en Llamas de la Ribera (León)

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LEÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona, del que no se disponen datos de filiación, ha sido atendido por intoxicación tras inhalar humo en el incendio de una panadería en Llamas de la Ribera (León).

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 10.00 horas, momento en el que da aviso a Bomberos de León y Guardia Civil. El incendio se ha originado en el horno del establecimiento y ha afectado también a la chimenea.

Los bomberos han advertido al 1-1-2 que había una persona intoxicada y han solicitado asistencia sanitaria, por lo que se ha activado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.