El 1-1-2 atiende 440 llamadas y gestiona 160 incidentes en CyL relacionados con la borrasca Ingrid

VALLADOLID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 1-1-2 ha atendido hasta el momento 440 llamadas en Castilla y León relacionadas con la borrasca Ingrid y ha gestionado un total de 160 incidentes.

Según informa a través de su cuenta en la red social 'X' y de la que se hace eco Europa Press, los incidentes se han producido en su mayoría --146-- en vías de carretera, mientras que el resto --15-- en núcleos de población.

Por provicinas, en Ávila se han gestionado 23 incidentes; 19 en Burgos; 35 en León; cinco en Palencia; 32 en Salamanca; 17 en Segovia; doce en Soria; tres en Valladolid y 16 en Zamora.

Por otra parte, La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta movilizó ayer la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) en Astorga que da cobertura a las personas que se han quedado retenidas por los efectos del temporal, en su mayoría camioneros.

En concreto, se han movilizado cuatro miembros de la UALE en dos vehículos pesados, una furgoneta y un vehículo ligero a la zona con camas, mantas, sacos, material de avituallamiento e iluminación. Había más de 200 camiones embolsados que han comenzado a poder circular a primera hora.