Atienden a una mujer tras caer un vehículo a una planta inferior en un garaje de Veinte de Febrero

Dotación de bomberos y angentes de la Policía Municial en el lugar de los hechos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida después de que un vehículo haya impactado contra un muro y cayera a una planta inferior en un garaje ubicado en el número 3 de la calle Veinte de Febrero.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 12.22 horas y la mujer, de unos 60 años, se encontraba consciente. En el incidente han intervenido Policía Municipal, Nacional y Bomberos.

Los servicios de emergencia se encuentran interviniendo en estos momentos en el edificio.