La atleta vallisoletana Claudia Gutiérrez bate el récord de España sub-20 de 3.000 metros en Valencia

La atleta vallisoletana Claudia Gutiérrez batió este sábado el récord de España de 3000 metros en pista corta en categoría sub-20

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atleta vallisoletana Claudia Gutiérrez batió este sábado el récord de España de 3000 metros en pista corta en categoría sub-20 al lograr en el Gran Premio Internacional de Valencia su segunda plusmarca nacional, tras la de 1.500 metros en sub-18.

La pupila de Uriel Reguero paró el crono en 9:14.65 en el Gran Premio Internacional de Valencia, rebajando en 31 centésimas la anterior plusmarca de la lucense Xela Martínez.

La vallisoletana pasó el primer 1.000 a menos de tres minutos, pero a partir de ahí tuvo que descolgarse de un grupo cabecero con objetivos bien distintos al suyo, ha detallado PB Management a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata del segundo récord de España de la joven Claudia Gutiérrez, pero el primero en los 3.000 metros. Hace dos años batió en el Europeo Sub-18 la plusmarca nacional de su categoría en 1.500 metros, su prueba predilecta.