Un atrapado tras la salida de la vía y vuelco de un todoterreno en la A-62 en Buniel

BUNIEL (BURGOS), 11 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido y está atrapado tras la salida de la vía y vuelco de un todoterreno en la autovía A-62 a la altura del término burgalés de Buniel, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 09.00 horas de este martes, 11 de noviembre, cuando se informó al 112 de la salida de vía y vuelco de un todoterreno en el punto kilométrico 14 de la A-62 en Buniel, sentido Palencia.

Los alertantes han informado de que ha resultado herido un varón que se encuentra atrapado en el interior del vehículo. El 112 ha informado a los bomberos de Burgos, a Tráfico de Burgos y a Sacyl que movilizó una ambulancia y un helicóptero medicalizado.