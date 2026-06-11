Atropellados en León un peatón y un menor de un año, que iba en carrito y ha resultado herido

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 11 junio 2026 13:08
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   LEÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un peatón y un carrito de niño han sido atropellados por una furgoneta este jueves en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera en León, donde se han enviado recursos para atender a un bebé de un año, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León, recogidos por Europa Press.

   El siniestro se ha producido en torno a las 12.00 horas de este jueves, cuando la Sala de Operaciones del 112 Castilla y León ha recibido el aviso del atropello de una furgoneta a un peatón y carrito de niño en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, a la altura el número 6, en León capital.

   Se trasladó aviso a Policía Nacional de León, a Policía Local y a Emergencias sanitarias, Sacyl, que ha enviado recursos para atender al bebé de un año herido.

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