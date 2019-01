Audiencia de Burgos absuelve a un hombre para el que la Fiscalía pedía ocho años de cárcel por agresión sexual

Publicado 09/01/2019 11:52:49 CET

BURGOS, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Burgos ha absuelto a un hombre, que responde a las iniciales M.C.P, para el que la Fiscalía solicitaba ocho años de prisión por agredir sexualmente a una prostituta con la que había discutido tras pactar un servicio en un club de alterne de Miranda de Ebro.

El Ministerio Fiscal acusaba también al hombre, nacido en 1965, de un delito de trato degradante, por el que solicitaba a su vez un año de prisión, y por el que tampoco ha sido condenado por la Audiencia Provincial.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera que "no ha quedado acreditada una intencionalidad en las actuaciones por parte del acusado, por no inferirse un comportamiento finalístico y una voluntad deliberada".

Se considera, además, que "no se ha percibido prueba directa alguna que permita concluir, en grado de certeza prueba, que las relaciones sexuales mantenidas por ambos intervinientes, de existir, que no se ha probado, no fueran plenamente consentidas".

Asimismo, considera esclarecedoras las declaraciones realizadas por la mujer, quien no negó abiertamente que saliera de forma voluntaria de la habitación y bajara desnuda a la recepción tras echarla el acusado de forma brusca, "lo cual como mucho podría ser constitutivo de una falta de vejaciones injustas, ya despenalizada, o de un delito leve de maltrato".

La Sala Primera ha destacado las versiones contradictorias ofrecidas por la mujer y ha hecho hincapié en lo declarado por los testigos que la atendieron tras las discusión con el cliente en la madrugada de los hechos, acaecidos en junio de 2015.

Los testigos, un empleado de una gasolinera al que solicitó ayuda y los agentes de Policía que la auxiliaron, señalaron que en ningún momento la mujer relató haber sido agredida sexualmente por el cliente.