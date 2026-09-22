La Audiencia de Valladolid absuelve al expresidente de la Federación de Boxeo del delito de apropiación indebida

Archivo - Trib.- Juicio en Valladolid este jueves contra dos acusados de transferirse 59.850 euros de la cuenta de una mujer - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid ha absuelto al expresidente de la Federación de Boxeo de Castilla y León Pedro Retuerto Marqués del delito de apropiación indebida por el que se le había condenado en primera instancia.

El fallo de origen, dictado el 13 de febrero de 2026 por el Tribunal de Instancia de Valladolid, Sección de lo Penal, Plaza número 2, había impuesto a Retuerto Marqués un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la obligación de indemnizar a la federación con 20.000 euros por el traspaso de fondos tras la suscripción de un préstamo personal de 20.000 euros en junio de 2020.

No obstante, ahora, la resolución de la Sección Cuarga de la Audiencia Provincial ha determinado que la sentencia recurrida por el letrado Javier González Clouté resulta claramente inmotivada al carecer del proceso de razonamiento y de la exteriorización de las razones por las cuales se sopesó y dio más valor a unas pruebas sobre otras, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Asimismo, el tribunal ha señalado en los fundamentos de derecho que, ante la existencia de una confusión en el pago de gastos y habida cuenta de que el procesado en ocasiones afrontaba pagos por cuenta de la propia entidad, no se ha acreditado que las atenciones abonadas por el acusado fueran inferiores a los 15.000 euros que transfirió a su cuenta desde la cuenta federativa.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Valladolid ha concluido que, sin haberse llevado a cabo previamente una auditoría de las cuentas de la federación que permita precisar los flujos económicos de la actividad, no puede concluirse que el recurrente haya hecho suyo dinero ajeno, por lo que se ha acordado la libre absolución de Pedro Retuerto Marqués y la declaración de las costas de oficio.