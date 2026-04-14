Audiencia de Valladolid devuelve el 'caso Esther López' a instrucción tras hallar un sótano en casa del acusado

Archivo - Varias personas con fotos de Esther López durante una concentración ciudadana en su recuerdo, a 13 de mayo de 2022, en Traspinedo, Valladolid. Foto de archivo - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid, competente para juzgar la muerte de la vecina de Traspinedo Esther López, ha devuelto la causa a la plaza 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de la capital por ser "el órgano jurisdiccional encargado de la investigación" para que, de este modo, "resuelva lo que estime oportuno", tras recibir un oficio de la Guardia Civil en la que se comunica el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en el chalé que había pertenecido a la familia del único acusado, Óscar S.M.

La Guardia Civil presentó este lunes un atestado en el órgano que instruyó la causa. La titular del mismo, que ya no tenía competencia sobre el procedimiento desde el momento en que, meses atrás, lo elevó a la Audiencia para el enjuiciamiento, ha remitido hoy el escrito de la Benemérita a dicho tribunal para poner los hechos en conocimiento de este órgano, que ya estaba realizando los trámites para el señalamiento del juicio por jurado popular.

La Audiencia también ha recibido hoy un escrito de la Fiscalía pidiendo "la devolución de las actuaciones a los efectos de que se practiquen las diligencias de información suplementarias indispensables", según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

En su auto, la magistrada presidenta del jurado popular, que sólo tiene competencia para juzgar, resuelve devolver la causa a la instructora, que es la que tiene competencias para investigar.

La Audiencia no se pronuncia sobre la oportunidad de practicar nuevas diligencias y deja que sea la instructora la que resuelva "lo que estime oportuno" ante la petición del Ministerio Público.

La devolución a instrucción de la causa que, en fecha aún por determinar, sentará en el banquillo a Óscar S.M. se produce después de que los nuevos propietarios del chalé familiar del acusado pusieran en conocimiento del Instituto Armado la localización de una trampilla en el inmueble que da acceso a una especie de bodega subterránea, hallazgo que pudiera resolver alguna de las incógnitas que aún persisten sobre este caso.

La familia de Esther López, a través de su representación letrada, ya advirtió este lunes de que la acusación particular no tomaría ninguna inciativa, a la espera de lo que decidan tanto la Fiscalía como el Juzgado de Instrucción 6 y la Guardia Civil, mientras que la defensa del único encausado restó importancia a este hallazgo, que en algunos medios fue calificado como el descubrimiento de un "zulo", y explicó que se trataba de una bodega que el padre de su patrocinado clausuró hace muchos años como consecuencia de las inundaciones recurrentes que sufría este espacio.

LA GUARDIA CIVIL, A LA ESPERA DE LA ORDEN JUDICIAL Se está ahora a la espera de que efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil se trasladen hasta el inmueble al objeto de registrar la bodega y tomar muestras que puedan arrojar pruebas incriminatorias contra Óscar S.M.

Así lo ha manifestado el propio delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, al apuntar que la Guardia Civil se encuentra a la espera de las instrucciones que dicten las autoridades judiciales respecto a la vivienda unifamiliar vinculada al caso de Esther López.

Sen ha subrayado que no se trata de una cuestión que deba decidir el Instituto Armado por cuenta propia, "sino que el cuerpo está realizando su trabajo y debe aguardar a que se produzca el mandato correspondiente por parte del juzgado para proceder con las actuaciones necesarias".

En cuanto a la situación actual del inmueble, el delegado ha confirmado que se ha procedido al "precinto de la zona que ha sido notificada tras el aviso". Este paso formal mantiene el área asegurada mientras se determina el siguiente movimiento en la investigación, que depende exclusivamente de la validación de los órganos judiciales encargados de la instrucción del caso.

Nicanor Sen ha insistido en que el avance de las pesquisas se encuentra supeditado a que las autoridades judiciales decidan si es necesario realizar una inspección ocular o algún tipo de pruebas periciales en el interior de la propiedad. En el caso de que se descarte dicha intervención, se notificará debidamente al propietario de la vivienda unifamiliar para proceder según corresponda legalmente.

Finalmente, el representante del Gobierno ha reiterado que en estos momentos se encuentran en una fase de espera hasta que ocurra alguna novedad procesal. "No os puedo decir nada más, estamos un poco a la espera de que ocurra algo", ha concluido el delegado, insistiendo en la necesaria coordinación entre los cuerpos de seguridad y el poder judicial en este punto de la investigación.