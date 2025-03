AUDIOS: CCOO exige a la Junta que no deje la fiesta de Villalar "abandonada a la suerte de un ayuntamiento pequeño"

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO en Castilla y León, Saturnino Fernández, ha exigido a la Junta que rectifique y asuma los gastos de seguridad de los actos que se celebrarán el 23 de abril en el municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros, una vez que el Patronato de la Fundación Castilla y León, dependiente de las Cortes, ha rechazado asumir esa responsabilidad que costó 119.000 euros en 2023 y 126.000 en 2024.

"La Junta debe rectificar porque no puede dejar la fiesta de Villalar abandonada a la suerte de un ayuntamiento pequeño que tiene pocos recursos y que no es el que tiene que celebrar ese día", ha exigido en concreto Saturnino Fernández que ha recordado que el 23 de abril es "la fiesta de la Comunidad" y no las fiestas patronales del pueblo que acoge los actos.

"La que celebra ese día en Villalar es la Junta de Castilla y León, no es la fiesta del pueblo de Villalar, que tiene sus propias fiestas, es la fiesta de la Comunidad Autónoma que se celebra en Villalar", ha insistido Fernández que se ha dirigido a la Consejería de Presidencia, competente en esta materia, y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como último responsable para que apuesten por la fiesta de la Comunidad.

En declaraciones a la agencia Europa Press, el sindicalista ha pedido a la Junta que intente hacer cambiar de posición a la Fundación Castilla y León o que "pase directamente" de la Fundación y apoye el plan de protección ciudadana desde la propia Administración autonómica, una vez que las Cortes han rechazado asumir los gastos de seguridad, en lo que que ha considerado un acto de "desvergüenza suma" por parte del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox.

"De producirse algún problema, algún siniestro, algún incidente ciudadano de seguridad desde luego lo haremos responsable a él --a Carlos Pollán-- y también a la Junta de Castilla y León", ha advertido Saturnino Fernández que ha vuelto a lamentar que la Presidencia de las Cortes esté en manos de un partido que no cree en el Estado de las Autonomías. "Si tuviera vergüenza debería dimitir o ser cesado por las Cortes", ha considerado.

Fernández ha recordado por otro lado que Comisiones Obreras apuesta por la fiesta de la Comunidad en Villalar y ha asegurado que el sindicato hará "todo lo posible" junto a otras organizaciones para que los actos del día 23 se celebren "con normalidad y con mucha gente".

"Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a Villalar masivamente y hacemos un llamamiento a la Junta para que rectifique y aporte los recursos necesarios para que la fiesta se pueda celebrar con normalidad y sin incidentes, evidentemente", ha concluido Fernández en esa petición a la Junta para que asuma los gastos de seguridad.

Por otro lado, Patronato de la Fundación Castilla y León acordó el pasado viernes que el director de la Fundación, Juan Zapatero, se reúna con el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros y con el órgano competente de la Junta de Castilla y León para determinar quién debe asumir esa titularidad y esa responsabilidad, encuentro que, según ha confirmado a Europa Press el alcalde de la localidad vallisoletana, Luis Alonso Laguna, no tiene fecha aún.

"No hay tiempo", ha advertido el regidor que ha lamentado que no se haya dirimido aún qué administración debe asumir esa responsabilidad. "Va a ser muy difícil porque no hay tiempo", ha insistido.