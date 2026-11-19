Cartel de las actuaciones con las que se celebrará Santa Cecilia este domingo en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá este domingo dos conciertos para celebrar la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, que protagonizarán el Coro Escarcha, Ensemble Orquesta Ibérica y La Orquesta de las Esquinas.

Con esta programación especial la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León apuesta por combinar un homenaje a la tradición musical de la mano del Coro Escarcha y un recorrido por las canciones más conocidas de las películas producidas por Disney de la mano de La Orquesta de las Esquinas.

El primero de los actos programados es el recital del Coro Escarcha a las 12.30 horas, actuación que la agrupación llevará a cabo junto al Ensemble Orquesta Ibérica. Se interpretará un repertorio popular, arraigado en la cultura leonesa.

Para asistir al concierto será necesaria la retirada previa de invitaciones, que se pondrán a disposición de los interesados en la taquilla del Auditorio Ciudad de León este viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas (dos por persona), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural también ha hecho coincidir con la festividad de Santa Cecilia un espectáculo de música clásica teatralizada que está incluido en la programación familiar de Artes Escénicas de la presente temporada del Auditorio Ciudad de León.

La propuesta, 'Locos por Disney', de La Orquesta de las Esquinas, está prevista para las 18.00 horas y está recomendada para público a partir de los seis años. En ella se combina música y teatro, además de incluir una selección de bandas sonoras de diversas películas de la productora Disney.

El concierto teatralizado contará con Pablo Lagartos como maestro de ceremonias, que, junto a los miembros de la orquesta, animará al público a participar de forma activa en el espectáculo. Las entradas pueden adquirirse por seis euros a través del canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y en la taquilla dos horas antes del inicio de la actividad.