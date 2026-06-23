El aula arqueológica del dolmen de Bermuy (Ávila) abre sus puertas a los más pequeños con un taller en julio

Cartel del taller. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abre el público más joven el Aula Arqueológica - Centro de Interpretación del Dolmen de Bernuy Salinero con un taller infantil que se celebrará los primeros días de julio.

En el marco de la programación estival que se ha confeccionado para este espacio, habrá talleres infantiles diarios con diferentes actividades: desde una yincana hasta búsquedas del tesoro, pasando por talleres de ajuares o recreación de un enterramiento, explica el Consistorio a través de un comunicado.

El primero de estos talleres se celebrará del 1 al 3 de julio, de 10.30 a 13.30 horas. Tendrá carácter gratuito y estará destinado a participantes de entre 5 y 12 años. Las inscripciones pueden realizarse enviando un correo electrónico a patrimoniodivertido@gmail.com.

Además, el Aula Arqueológica del Dolmen de Bernuy Salinero abrirá los fines de semana de julio a septiembre, con visita al aula y talleres. Coincidiendo con la semana de fiestas en Bernuy Salinero, en agosto, el día 10 se podrá participar en una observación que se realizará a las 20.30 horas de la lluvia de estrellas ('lágrimas de San Lorenzo').

Esta actividad comenzará en el aula arqueológica para después realizarse en el dolmen, en colaboración con el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila (GOAA).

El 12 de agosto, día del eclipse solar, habrá también una actividad dedicada a este fenómeno denominada 'Las sombras de la Prehistoria'.