Aumentan un 1,53 por ciento las defunciones hasta noviembre, por debajo de la media

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las defunciones en Castilla y León aumentaron un 1,53 por ciento hasta noviembre, frente al incremento del 2,74 por ciento de la media nacional, según la estimación del número de defunciones semanales publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogida por Europa Press.

El pasado año las defunciones aumentaron un 8,63 por ciento con un acumulado entonces de 27.750 defunciones.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el número de defunciones hasta la semana 48 del año 2025 --comienza el lunes 24 de noviembre y termina el domingo 30-- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 560 defunciones en concreto en el periodo analizado (8.931 en España) con un acumulado de 26.690 muertes.