Aumentan un 8,2 por ciento los delitos esclarecidos en Palencia en el último semestre

Celenración del Día de los Santos Custodios en Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha incrementado en Palencia un 8,2 por ciento los delitos esclarecidos en el último semestre, como se ha puesto de manifiesto este jueves durante la celebración del Día de los Ángeles Custodios, patrones del cuerpo.

El subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, y la comisaria provincial, Montserrat Marín, han reivindicado el trabajo desarrollado por la Policía Nacional en Palencia durante un acto en el que también han repasado las operaciones más importantes que han desarrollado en la provincia.

En su intervención, Eduardo Santiago ha señalado que la Policía Nacional ha esclarecido 646 infracciones penales durante el último semestre, un 8,2 por ciento más que en el periodo anterior. Entre ellas destacan 140 hurtos, un 17,6 por ciento más respecto al semestre anterior.

Asimismo, Santiago ha señalado también que los datos reflejan una disminución de determinados delitos. Así, los robos de vehículos pasaron de diez casos a cuatro o los delitos contra la libertad sexual descendieron de quince a doce, un 20 por ciento menos.

El subdelegado se ha detenido en dos actuaciones destacadas de los agentes de la Comisaría Provincial como es, por un lado, la investigación de las agresiones homófobas ocurridas en septiembre de 2025, que culminó con la detención de sus presuntos responsables tras varios meses de investigación; y la operación de la Brigada Provincial de Extranjería que permitió liberar a doce personas víctimas de explotación laboral en dos obradores de Aguilar de Campoo y Ampudia.

Eduardo Santiago también ha recordado que la plantilla de la Policía Nacional en Palencia se ha visto reforzada en los últimos meses con la incorporación de 15 nuevos agentes, que se han sumado en junio a los cerca de 193 policías que operaban en comisaría palentina.

El subdelegado también ha destacado la labor de unidades especializadas como la UFAM, dedicada a la atención de mujeres y menores, así como y la implicación de la Policía Nacional en dispositivos especiales como el organizado el pasado 12 de agosto para el eclipse.

Por su parte, la comisaria provincial Montserrat Marín ha destacado que en la actualidad se está esclareciendo "un delito de cada dos" y ha explicado que uno de sus principales objetivos es mejorar esa cifra "e incrementar la confianza" de la ciudadanía en el cuerpo policial.

"Quiero que los palentinos sepan que la policía está siempre a su disposición", ha dicho Marín, quien se incorporó el pasado mes de marzo a la jefatura provincial.

Asimismo, ha manifestado su satisfacción por regresar a Palencia y ha expresado que sus principales preocupaciones son los pequeños hurtos, las lesiones y los delitos que afectan a las personas mayores y a los colectivos vulnerables. En este sentido, ha señalado a los robos y estafas dirigidos a personas mayores. Asimismo, ha apuntado a la ciberdelincuencia como uno de los principales retos actuales para la Policía Nacional.