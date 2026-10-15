El autobús urbano de Salamanca bate el 8 de octubre su récord histórico de viajeros en un solo día con 64.490

Archivo - Ayuntamiento de Salamanca mantendrá sus descuentos en las tarifas del bus urbano - AYTO SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El autobús urbano de Salamanca ha registrado su récord histórico de viajeros en un solo día con 64.490 usuarios el pasado jueves, 8 de octubre.

El dato no incluye los Días sin Coche, jornadas en las que el servicio es gratuito y que este año atrajo a cerca de 70.000 viajeros. El anterior récord se alcanzó el 30 de abril de este año 2026, con 64.031 viajeros.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press, la cifra confirma la buena marcha del servicio durante este mes de octubre, en el que ya se ha superado en tres ocasiones la barrera de los 64.000 usuarios diarios.

En concreto, el martes 6 utilizaron los autobuses urbanos 64.146 personas, mientras que este martes 13, se contabilizaron 64.320 viajeros.

La tendencia se refleja también en los datos acumulados del año, pues entre enero y septiembre, el transporte urbano ha registrado 12.299.228 viajeros.

Septiembre, con 1.551.045 usuarios, ha sido el mes con más demanda en lo que va de 2026, por delante de marzo (1.529.315), lo que supone una media superior a los 51.700 viajeros diarios.

Por líneas, la más utilizada es la 4, Cementerio-Puente Ladrillo, con 1.597.296 viajeros en estos nueve meses.

Le siguen la línea 3, Garrido-San José por el centro, con 1.476.293; la 9, Capuchinos-Zurguén, con 1.148.270, y la 2, Pizarrales-San Julián, que ya ha superado el millón de usuarios (1.002.208).