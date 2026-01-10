El autobús urbano de Salamanca cierra 2025 con récord histórico de usuarios al alcanzar casi 16 millones de viajeros - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio del autobús urbano de Salamanca ha cerrado el año 2025 con récord histórico de viajeros al haber registrado un total de 15.996.449 pasajeros durante los doce meses del año.

De este modo, se supera el anterior récord absoluto, registrado en el año 2024 con 14.790.744 pasajeros, han destacado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con respecto ese año, los viajeros han aumentado un 8,2 por ciento, al contabilizarse 1.205.705 usuarios más. Por líneas, la más utilizada durante el año 2025 ha sido la 4 (Cementerio - Puente Ladrillo) con 2.045.849 viajeros (+8,3 por ciento), mientras que la que más incremento ha experimentado ha sido la 15 (Capuchinos - Hospital) con un aumento del 28,3 por ciento por ciento (252.707 pasajeros).

En cuanto al resto de líneas, la 1 (Chinchibarra - Buenos Aires, por centro) registró 1.082.849 viajeros (+11,7 por ciento); la línea 2 (Pizarrales - San Julián) 1.251.825 viajeros (+8,4 por ciento); la línea 3 (Garrido - San José, por centro) 1.942.834 viajeros (+6,9 por ciento); la línea 5 (Ciudad Jardín - Los Alcaldes) 1.005.112 viajeros (+9,6 por ciento); la línea 6 (Garrido - San José, por hospitales) 950.805 viajeros (+5,5 por ciento); la línea 7 (Campus Unamuno - Prosperidad) 1.083.046 viajeros (+13 por ciento); la línea 28 (La Aldehuela - Vistahermosa) 649.769 usuarios (+14 por ciento); la línea 9 (Capuchinos - Zurguén) 1.498.311 viajeros (+4,4 por ciento); la línea 10 (Puente Ladrillo - Vistahermosa) 862.304 viajeros (+2,6 por ciento), la línea 11 (Cipreses - Buenos Aires, por hospitales) 1.136.225 viajeros (+2,8 por ciento); la línea 12 (Barrio Blanco - Montalvo II) 882.409 viajeros (+11,9 por ciento); y la línea 13 (Huerta Otea - San José) 846.312 viajeros (+5 por ciento).

Por su parte, la línea 14 (Zurguén - Huerta Otea) registró 318.604 viajeros (+20,2 por ciento). La Ruta Norte (servicio nocturno) contabilizó 48.151 viajeros (+5,8 por ciento) y la Ruta Sur (servicio nocturno) 45.604 viajeros (+9 por ciento).

Los servicios especiales (rastro, Ferias, Todos los Santos) han sido utilizados por 93.733 personas (+5,3 por ciento).

TARIFAS

El Ayuntamiento de Salamanca mantendrá hasta el 31 de diciembre los mismos descuentos en las tarifas del autobús urbano que se venían aplicando en el segundo semestre de 2025.

Por lo tanto, las tarifas de los abonos generales, bonobús ordinario y bonobús reducido tendrán un descuento adicional del 20 por ciento para que mantengan los mismos precios que en el segundo semestre de este año.

Se aplicará por lo tanto una reducción del 50 por ciento en los diferentes tipos de abono joven, que llegará al 100 por ciento en sus modalidades mensual, trimestral, semestral y anual cuando se expidan a favor de menores de edad hasta los 14 años.

El bonobús especial tendrá una reducción del 66 por ciento, mientras que se aplicará una reducción del 40 por ciento en los diferentes tipos de abonos generales y en el bonobús ordinario y el reducido.

La tarifa vigente del billete ordinario permanecerá inalterada y durante el periodo de vigencia de la medida el billete ordinario quedará fijado en 1,20 euros; el bonobús ordinario de un viaje tendrá un coste de 0,37 euros; el bonobús reducido de un viaje, 0,19 euros; y el bonobús especial de un viaje, 0,01 euros.

Mientras que la tarjeta bus-ciudad mensual tendrá un precio de 13,88 euros; la trimestral, de 41,25 euros; la semestral, de 81,87 euros; y la anual, de 160,59 euros.

Por otro lado, la tarjeta bus-ciudad para el abono mensual joven tendrá un coste de 7,34 euros; siendo de 21,52 euros en el caso del abono trimestral joven; de 41,98 euros para el abono semestral joven; y de 81,34 euros para el abono anual joven.