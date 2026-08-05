El autor del crimen machista en Llanes (Asturias) robó el arma a un compañero tras ser apartado de servicio esta semana

Dos policías municipales, en las proximidades del cuartel donde una guardia civil ha sido asesinada por su expareja.
Dos policías municipales, en las proximidades del cuartel donde una guardia civil ha sido asesinada por su expareja. - Juan Vega - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 19:44
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   ZAMORA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El autor del crimen machista en Llanes (Asturias) había sustraído el arma con la que ha matado a su expareja a un compañero después de que la Guardia Civil le comunicara esta semana que le apartaba del servicio, según informan fuentes del Instituto Armado a Europa Press.

   El agente llevaba nueve años destinado en la Comandancia de Zamora. El agresor ha fallecido tras resultar herido en un intercambio de disparos con efectivos del cuartel asturiano cuando intentaba huir y después de dejar en estado grave a otro compañero de la víctima que salió en su auxilio.

   Los hechos se han desencadenado sobre las 13.30 horas en el cuartel llanisco y la víctima se encontraba incluida en el sistema VdG.

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