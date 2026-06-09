Autorizada demolición de parte del antiguo Convento del Corpus de Valladolid para una residencia de estudiantes y hotel

El convento del Corpus Christi, en Valladolid. - GOOGLE MAPS

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la concesión de la licencia de demolición correspondiente al proyecto de rehabilitación y ampliación del antiguo convento del Corpus Christi, en el paseo del Prado de la Magdalena, donde una empresa privada promueve la creación de un establecimiento de alojamiento con 294 habitaciones que funcionará como residencia de estudiantes durante el curso académico, y como hotel en el periodo estival.

Este acuerdo se ha adoptado también en la reunión de la Junta de Gobierno local celebrada este martes.

El antiguo convento está situado en el paseo del Prado de la Magdalena números 8 y 12, y se contempla la demolición de una parte del mismo, el edificio situado en el número 12 del mencionado paseo, para poder avanzar en la "recuperación" de este conjunto histórico que albergaba el convento del Corpus Christi y su ampliación mediante una nueva construcción sobre el espacio libre no protegido de la parcela.

Además, se ejecutará un edificio de nueva planta en el solar correspondiente al número 12, donde se va a ejecutar la demolición.

El conjunto resultante, promovido por la sociedad limitada Smart Student Housing, se destinará a residencia de estudiantes durante el curso académico (otoño, invierno y primavera) y a establecimiento hotelero durante la temporada estival.

Las 294 habitaciones estarán distribuidas entre los distintos edificios que integran el proyecto, con 149 en el edificio del convento, 21 en el denominado edificio histórico 'rector', 40 en la ampliación del edificio histórico y 84 en el nuevo edificio proyectado en el número 12 del paseo del Prado de la Magdalena.

La actuación se desarrollará sobre dos parcelas clasificadas como Suelo Urbano Consolidado. La parcela correspondiente al número 8 forma parte del Área Especial conventual AE-9 'Convento del Corpus Christi, paseo del Prado de la Magdalena', mientras que la segunda parcela se localiza en el número 12 de la misma vía.

El proyecto se ha diseñado, según fuentes municipales, de acuerdo con los valores patrimoniales del conjunto.

El edificio del convento del Corpus Christi está incluido en el Catálogo Arquitectónico del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, dentro de la ficha particularizada DSR 051, con un grado de protección estructural (P3) que afecta tanto al conjunto conventual como a las edificaciones auxiliares.

Asimismo, los espacios libres del convento y las cercas de ladrillo que delimitan la parcela cuentan con protección ambiental (P4).

El Ayuntamiento de Valladolid considera que con la concesión de la licencia de demolición, "da un nuevo paso en la tramitación de una actuación que permitirá la recuperación y puesta en valor de un inmueble de interés patrimonial, compatibilizando la preservación de sus elementos protegidos con nuevos usos que contribuirán a dinamizar esta zona de la ciudad y a ampliar la oferta de alojamiento vinculada tanto al ámbito universitario como a la actividad turística".