Autorizada una subvención de 2 millones a la Diputación de Soria para impulsar medidas contra la despoblación

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión directa de una subvención de dos millones de euros a la Diputación de Soria para financiar las actuaciones del Programa de acciones para el asentamiento poblacional, incluido en el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027.

Esta aportación económica permitirá dar continuidad a las medidas impulsadas por la institución provincial para favorecer el arraigo de población en el territorio, fomentar la actividad económica y contribuir a hacer frente al desafío demográfico en una de las provincias más afectadas por la despoblación.

La subvención, que será concedida por la Vicepresidencia Segunda, cuenta con una financiación de 1.800.000 euros con cargo al ejercicio 2026 y otros 200.000 euros correspondientes al ejercicio 2027, según ha detallado la Junta.

La ayuda se enmarca en el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, instrumento de planificación destinado a promover el desarrollo económico y social de la provincia mediante actuaciones específicas orientadas a fortalecer la cohesión territorial y mejorar las oportunidades de vida y empleo en el medio rural.

Dentro de este plan, el Programa de acciones para el asentamiento poblacional contempla el apoyo económico a la Diputación Provincial para el desarrollo de proyectos y líneas de ayudas dirigidas a favorecer la fijación de población y combatir el proceso de despoblación que afecta a numerosos municipios sorianos.

La nueva aportación da continuidad al compromiso adquirido por la Junta en el marco de este programa, después de que en diciembre de 2021 se autorizara una subvención anual de dos millones de euros a la Diputación de Soria para financiar las actuaciones previstas durante el período de vigencia del plan.

Así, los nuevos fondos permitirán financiar distintas convocatorias y programas orientados a favorecer el asentamiento de población en la provincia. Entre las actuaciones previstas se encuentran medidas de apoyo a la natalidad, ayudas destinadas al fomento del empleo y el autoempleo, así como otras iniciativas encaminadas a incentivar la permanencia y llegada de nuevos residentes a los municipios rurales.