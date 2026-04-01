Autorizado el suministro de 40,8 millones de tiras reactivas para la medición de glucosa por 22,7 millones

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado, por importe global de 22.712.780 euros, el acuerdo marco con varios adjudicatarios para el suministro de 40.860.000 tiras reactivas de medición de glucosa y cuerpos cetónicos en sangre, así como el material necesario para su realización, con destino a todos los centros sanitarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

El objeto del contrato, que tiene un plazo de ejecución de cuatro años, es el suministro de tiras reactivas de medición de glucosa y cuerpos cetónicos en sangre y la puesta a disposición, sin coste adicional, de los aparatos que realizan la determinación y expresión de los resultados obtenidos (medidores o lectores con sus aplicativos y equipos auxiliares), así como los dispositivos de punción y lancetas que permiten la realización de la técnica.

La monitorización de los niveles de glucemia y cetonemia es, junto con los cambios en el estilo de vida y el cumplimiento del tratamiento farmacológico, una parte esencial del tratamiento de la diabetes. La medición de la glucosa permite verificar si las medidas terapéuticas implementadas están surtiendo efecto y permite decidir sobre la dosis de medicación que se debe suministrar.

Las tiras reactivas que se van a adquirir son para controles glucémicos básicos, para pacientes invidentes o con graves limitaciones visuales, de uso profesional, etcétera.