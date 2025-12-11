Autorizados 1,4 millones para prevención de daños ocasionados por el lobo y conservar el urogallo

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado, en Consejo de Gobierno, una inversión de 1.426.638 euros destinada a la concesión de una aportación dineraria a la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, para financiar diversas actuaciones relativas a la prevención de daños ocasionados por el lobo ibérico a la ganadería extensiva y a la conservación del urogallo cantábrico.

En Castilla y León, la expansión del lobo ha incrementado los conflictos con la ganadería extensiva, por lo que se están desarrollando actuaciones como la instalación de cerramientos, el uso de vallados electrificados y el marcaje de ejemplares con dispositivos GPS, detalla la Junta a través de un comunicado.

En este marco, la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León ejecuta actuaciones de seguimiento de medidas preventivas, evaluación de infraestructuras de protección y programas de marcaje, orientadas a reducir la conflictividad entre el lobo y la ganadería extensiva.

Por otro lado, el urogallo cantábrico, declarado especie en situación crítica, es objeto de actuaciones específicas en Castilla y León, centradas en la mejora de su hábitat, la reducción de predadores y el desarrollo de programas de cría en cautividad, impulsados desde el centro de Valsemana en León.