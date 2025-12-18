Autorizados 3,9 millones para servicios inalámbricos de la Gerencia Regional de Salud

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 3.901.241 euros para la contratación del suministro, instalación y servicio de mantenimiento y soporte de infraestructuras y servicios inalámbricos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

La infraestructura se compone de cuatro controladoras centrales, 13 controladoras locales, sistemas de control de acceso y de gestión, así como un amplio despliegue de más de 3.000 antenas instaladas a lo largo de los centros sanitarios de toda la Comunidad, detalla la Junta a través de un comunicado.

Los sistemas de información y de equipamiento tienen una gran dependencia de las comunicaciones, por ello, cualquier incidencia que afecte a la disponibilidad del servicio es muy elevado.