Autorizados 395.000 euros para comprar un microscopio electrónico para el Centro de Conservación y Restauración

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León destinará un gasto de 395.092 euros a la adquisición de un equipo de microscopio electrónico, con detector de Rayos X, destinado al Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, ubicado en Simancas (Valladolid).

La adquisición está enmarcada en el Proyecto KHN-Knowledge Heritage Network (Red de Conocimiento del Patrimonio), que tiene como objetivo general transformar la gestión tradicional del patrimonio cultural hacia una gestión digital integral, donde cobra importancia la conservación preventiva y está financiado con Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Programa Next Generation de la Unión Europea.

La Junta ha explicado que los mecanismos de gestión del patrimonio cultural basados en herramientas digitales se revelan como claves de eficiencia y sostenibilidad a largo plazo y en todo el ámbito territorial.

En la búsqueda de cotas suficientes de sostenibilidad económica y de eficiencia técnica en las políticas públicas de gestión del patrimonio cultural, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte está desarrollando mecanismos de gestión basados en herramientas digitales, a través de actuaciones como la Plataforma digital para la gestión inteligente del Patrimonio Cultural de Castilla y León o el citado proyecto KHN Retech, que sirve para hacer evolucionar la gestión tradicional del patrimonio cultural hacia una gestión digital integral, donde cobra importancia la conservación preventiva.

El proyecto KNH 'Knowledge Heritage Network' incluye una serie de actuaciones altamente innovadoras desde el punto de vista tecnológico en relación con el patrimonio cultural, que desplegarán sus efectos desde varias perspectivas: de dinamización económica, de cohesión social y de capacitación digital de personas e instituciones que, a su vez, redundarán en la mejora de la eficiencia de los servicios públicos. Básicamente, se trata de apoyar la asimilación y aprovechamiento del potencial de las nuevas tecnologías y herramientas digitales en un ámbito, hasta el momento, poco permeable a ellas.

Enmarcado en este proyecto, se incluye la adquisición de un equipo de microscopía electrónica de barrido acoplado con un detector de rayos x (EDS) con sistema de bajo vacío, para el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León a los efectos de poder actualizar y adecuar sus instalaciones a las necesidades reales de su actividad. Esta adquisición responde a una necesidad de reposición del equipo existente, que dada su antigüedad afecta al funcionamiento correcto y óptimo del equipo de trabajo del centro, permitiendo su adaptación a las nuevas tecnologías vigentes, para continuar con los estudios propios de la labor del laboratorio del centro.

PROYECTO KHN

La Junta de Castilla y León promueve y coordina el proyecto KNH- Knowledge Heritage Network, dentro de las iniciativas RETECH-Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública y en el que participan también las comunidades autónomas de Aragón y Galicia. El presupuesto total del proyecto es de 15.948.665 euros y su plazo de ejecución llega hasta 2026.

En Castilla y León, al igual que en las otras comunidades participantes, el patrimonio cultural constituye un sector estratégico desde diversos puntos de vista, tanto económico, social y cultural, con una alta dispersión del patrimonio, limitada asimilación de tecnologías digitales en el sector y notable diferencia entre los entornos rurales y urbanos, con la necesidad de reactivación de las zonas rurales o en riesgo de despoblación.

La tecnología añade valor económico al sector del patrimonio y el material cultural digitalizado puede utilizarse para mejorar la experiencia de los visitantes, desarrollar contenidos pedagógicos, documentales, aplicaciones turísticas y juegos. Además, las nuevas tecnologías también pueden ayudar a mejorar la eficiencia en la gestión y conservación del patrimonio.