Autorizados 420.000 euros para el mantenimiento de las aplicaciones de gestión de ayudas a ganaderos

Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 13:21
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   VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno ha autorizado destinar 420.000 euros a la contratación del servicio de mantenimiento de las aplicaciones informáticas a través de las cuáles se gestionan las diferentes líneas de ayudas al sector ganadero.

   Este contrato, que cuenta con un plazo de ejecución de 21 meses, va a permitir dar servicio y cobertura tanto a las campañas ya realizadas como a las que se lleven a cabo durante los ejercicios 2026 y 2027.

   La inversión se centra en adecuar el sistema informático existente a las especificaciones de los procedimientos de gestión establecidos para las ayudas de los sectores bovino, ovino y caprino.

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