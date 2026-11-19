VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha autorizado la formalización de dos convenios para la consolidación de más de 5.200 hectáreas de regadío en la provincia de Palencia con una inversión de 80,7 millones de euros.

En concreto, se ha respaldado la formación de dos convenios de colaboración con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y las comunidades de regantes de los Canales del Bajo Carrión y de las Vegas de Saldaña-Carrión y Villamoronta.

Ambas actuaciones supondrán una inversión total de 80.775.675. euros y permitirán modernizar 5.273 hectáreas de regadío que afectan a 800 regantes de 17 municipios de la provincia palentina. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) aportará el 26 por ciento de la inversión prevista en cada uno de los proyectos.

Estas intervenciones tienen como objetivo fundamental transformar los actuales sistemas de riego por gravedad en sistemas de riego por aspersión a la demanda, con la incorporación de tecnologías de telecontrol para la optimización de la gestión del riego de las explotaciones, ello para mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir el consumo energético.

La actuación coordinada entre el ITACyL y Seiasa permitirá abordar las distintas infraestructuras necesarias para la modernización. El ITACyL ejecutará la red principal de riego y las instalaciones vinculadas, mientras que Seiasa asumirá las obras de regulación, la red de distribución y los automatismos.

Ambas actuaciones se encuadran en las 'Ayudas a inversiones en infraestructuras de regadío con objetivos ambientales', del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

En concreto, el primer convenio contempla la modernización de 3.252 hectáreas correspondientes a los sectores pendientes de transformación de la Comunidad de Regantes de los Canales del Bajo Carrión, con una inversión total prevista de 38.425.675. euros.

La actuación afecta a 350 regantes de los municipios de Becerril de Campos, Carrión de los Condes, Manquillos, Lomas de Campos, Paredes de Nava, Perales, Revenga de Campos, Ribas de Campos, San Cebrián de Campos y Villoldo.

El ITACyL financiará el 26 por ciento de la inversión, con una aportación de 9.990.675 euros, distribuida en tres anualidades entre los años 2027, 2028 y 2029.

Por otro lado, el segundo convenio permitirá modernizar 2.021 hectáreas de la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaña-Carrión y Villamoronta, con una inversión total de 42.350.000 euros.

El proyecto afecta a 450 regantes de Pedrosa de la Vega, Saldaña, Santervás de la Vega, Villaluenga de la Vega, Bustillo de la Vega, Renedo de la Vega y Villarrabé.

En este caso, la aportación del ITACyL ascenderá también al 26 por ciento de la inversión, con 11.011.000 euros, que se distribuirán igualmente en tres anualidades entre 2027 2028 y 2029.