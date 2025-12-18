Autorizados los proyectos de dos instalaciones para la promoción del turismo en San Esteban de Gormaz (Soria)

SORIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha autorizado la modificación de la propuesta de actuación para la construcción de una oficina de turismo en el inmueble situado en la calle Mayor número 30, promovida por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria).

La cita se ha celebrado este jueves, 18 de diciembre, y ha estado presidida por la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

Tras la demolición inicial del edificio existente, y en vista del estado de los restos de la fábrica, el técnico ha propuesto conservar y restaurar las estructuras identificadas como parte de la muralla medieval.

También, desmontar el resto de las estructuras con recuperación de los sillares de mayor calidad, de modo que puedan ser integrados en la nueva construcción.

El técnico ha señalado que se evitará el uso de material pétreo si esto da lugar a confusión en la interpretación o lectura de los restos.

HUB DE INNOVACIÓN

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha dado luz verde también a las actuaciones vinculadas al futuro HUB de Innovación Turística de San Esteban de Gormaz, promovidas por el Ayuntamiento de la localidad.

Visto bueno tras la presentación de una propuesta revisada que integra el derribo del inmueble situado en la calle Posadillas número 6 y la modificación del proyecto inicialmente autorizado para el edificio del HUB, que comprendía la edificación anexa situada en los números 2 y 4 de la misma vía.

En primer lugar, se ha aprobado la propuesta de actuación relativa al derribo del inmueble de Posadillas número 6. Así, se ha prescrito que deberá llevarse a cabo una toma de muestras del tapial que pudo corresponder a la antigua muralla islámica de la localidad, para los análisis correspondientes, así como una visita previa al desmontaje con los técnicos del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte.

Asimismo, se ha autorizado el nuevo proyecto de ejecución del HUB de Innovación Turística, que supone una variación del inicialmente aprobado al integrar la parcela de Posadillas 6 en el conjunto edificatorio, diferenciando volumétricamente este nuevo cuerpo, en el que se situarán el acceso principal, la recepción y los aseos.

El proyecto mantiene en su interior el cajeado lineal de los restos de la muralla para su puesta en valor.