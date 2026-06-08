Auvasa modifica los recorridos de sus líneas en la avenida de El Norte de Castilla desde el 15 de junio

Un autobús de la línea C1. - AUVASA

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Auvasa modifica desde el próximo lunes, 15 de junio, los servicios a polígonos industriales que se prestan a primera hora de la mañana y la línea circular, de manera que discurrirán en el Polígono Argales por el eje de Avenida de El Norte de Castilla, vía principal de este polígono industrial.

En esta avenida se ha llevado a cabo una actuación integral que ha supuesto una mejora "notable" del entorno, y en cuyo ámbito se han dispuesto cinco nuevas paradas para el transporte urbano con la infraestructura necesaria para el transporte público, como plataforma accesible de parada y marquesina.

En concreto, las nuevas paradas están ubicadas en Avenida de El Norte de Castilla 23 y 47 para la línea circular C1, y en Avenida de El Norte de Castilla 14, 22D y 48 para las líneas circular C2, P1, P2, P6, P7 y PSC3, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta modificación permite mejorar la cobertura espacial de la red de transporte urbano en el Polígono Argales, además de dar respuesta a representantes de entidades sociales y centros de trabajo que a partir de ahora contarán con paradas más cercanas para aquellas personas que diariamente de desplazan a este entorno por motivos de trabajo.

Esto se produce después de que en el mes de mayo de 2023 se modificaron los recorridos de estas líneas con motivo de las restricciones al tráfico de vehículos pesados en el paso elevado de calle Daniel del Olmo González.

Esta modificación ha supuesto una mejora "notable" del servicio de algunas de líneas de Auvasa, principalmente de la línea circular que ahora proporciona cobertura a la zona sur de la ciudad, con 4 paradas en el tramo comprendido entre el LAVA y la Avenida de Zamora, y que suponen más de 1.300 viajeros diarios.