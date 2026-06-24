Auvasa reducirá desde este lunes hasta finales de agosto frecuencias de líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, Circular y H

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VALLADOLID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de transporte en autobús de Valladolid, Auvasa, ha informado este miércoles de la adaptación del servicio a la demanda de viajes en los meses de julio y agosto, que se comenzará a aplicar este lunes, 29 de junio, y que afectará sobre todo a las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, Circular y H, con reducciones de frecuencias.

En un comunicado recogido por Europa Press, la compañía ha explicado que durante los meses de julio y agosto la demanda de viajes en transporte urbano se reduce, "según datos registrados de ejercicios anteriores, en aproximadamente un 25 por ciento respecto al resto de los meses del año".

Se trata de un periodo en el que "la actividad laboral y por estudios, principales motivos del uso del autobús urbano, es significativamente inferior al resto del año", por lo que tradicionalmente el servicio prestado por Auvasa se adapta a esta circunstancia en los meses de julio y agosto.

Las frecuencias y horarios de las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, Circular y H en días laborables (de lunes a viernes) se modifican con "ligeras" reducciones de frecuencias respecto al servicio nominal en estas líneas. Sin modificar los horarios de partida de los primeros y últimos servicios.

Así, la línea 1 (Barrio España-Covaresa) que habitualmente tiene una frecuencia que oscila --según datos disponibles en la web de Auvasa-- entre los 9 y 12 minutos, pasará a que los autobuses salgan cada 10 a 12 minutos y cada 12 a 15 en agosto.

La línea 2 (San Pedro Regalado-Covaresa), que habitualmente tiene una frecuencia que oscila entre 11 y los 13 minutos, pasará a ser entre cada 12 y cada 14 minutos en verano y entre cada 12 y 16 minutos en agosto.

La línea 3 (Las Flores-Girón), que tiene frecuencias de entre 13 y 34 minutos en días laborables pasará a tenerlas de entre 16 y 20 minutos inicialmente, y entre 19 y 24 minutos en agosto.

En la 6 (Delicias-La Victoria), que suele tener frecuencia a diario de entre 11 y 14 minutos, se aumentará sólo ligeramente hasta entre 11 y 15 minutos durante todo el período.

La 7 (Arturo Eyries - Los Santos-Pilarica) pasa de una frecuencia de 10 a 14 minutos a circular entre los 11 y los 14 minutos en julio y entre los 11 y los 16 en agosto.

La línea 8 (Barrio Belén-Parquesol) pasará de frecuencia de entre 11 y 14 minutos a entre 14 y 17 durante todo el período.

La línea 9 (Parquesol-Delicias-Polígono de San Cristóbal) con frecuencias que oscilan entre loas 10 y los 20 minutos pasara a tener autobuses cada 20 minutos en julio y cada 30 en agosto.

Las líneas circulares C1 (La Victoria-Parquesol) y C2 (La Victoria-Paseo Zorrilla 71) pasarán a tener frecuencias cada 12 a 15 minutos en julio y cada 15 a 16 minutos.

Finalmente, la línea H, que da servicio al Hospital Río Hortega y que habitualmente circula cada entre 20 y 30 minutos pasará a tener frecuencias de entre 25 minutos y una hora.

La línea 26 también sufrirá cambios en julio, ya que se reducirá a dos servicios en cada sentido, mientras en agosto no funcionará.

Además de la línea 26, en agosto se suprimirán por completo las lanzaderas a Covaresa, Parquesol y Delicias; y las universitarias; mientras que se cancelarán los servicios "adicionales" de las líneas 4, 13, 19 y 24.

LÍNEAS SIN MODIFICACIONES

Por otro lado, las líneas 5, 10, 14, 16, 17, 18 y 24 no tendrán modificaciones.

Los fines de semana se mantiene la oferta habitual de los servicios en las líneas ordinarias.

Como novedad respecto a los años anteriores, este verano será completa la oferta de los servicio de las líneas de polígonos industriales (San Cristóbal y Argales) durante los meses de julio y agosto, sin reducir servicio, con salidas de cabecera a las 05.10/05.15 horas y 06.10/06.15 horas.

Con esta mejora, Auvasa destaca que "se da respuesta a diferentes representaciones empresariales y de personas trabajadoras que durante el periodo estival siguen acudiendo a sus centros de trabajo en los polígonos industriales utilizando el transporte urbano".

Respecto a las líneas matinales que permiten desplazarse desde los diferentes barrios al centro de la ciudad a primera hora de la mañana, se mantienen los servicios habituales durante los meses de julio y agosto con salida a las 6.50 horas.