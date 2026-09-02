Auvasa refuerza el transporte durante Ferias con una lanzadera gratuita al recinto ferial y búhos cada 30 minutos

Modificaciones de Auvasa por las fiestas patronales. - AUVASA

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) reforzará los servicios de transporte público con motivo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que incluye la implantación de una lanzadera gratuita al recinto ferial y la duplicación del servicio de autobuses búho, con salidas cada 30 minutos.

Las principales líneas ordinarias de la red incrementarán sus expediciones durante la tarde y han ampliado el horario de sus últimos servicios. De este modo, las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 han fijado la salida de sus últimos viajes a las 23.00 horas desde sus respectivas cabeceras, señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Además, la línea 5 ha adaptado su frecuencia en días festivos a partir de las 17.30 horas con salidas cada 30 minutos, equivalente a las jornadas laborables. Por su parte, la línea 4 ha programado su último servicio a las 22.30 horas desde ambas cabeceras y a las 23.00 horas desde el centro hacia los barrios.

La línea 24 ha establecido su última salida a las 22.30 horas desde La Overuela y a las 23.00 horas desde el paseo de Isabel la Católica. Asimismo, las líneas 18 y 19 han fijado sus trayectos finales a las 23.00 horas, mientras que la línea circular C1 ha programado la salida a las 22.30 horas desde La Victoria a Parquesol y a las 23.00 horas en sentido contrario.

Por otro lado, con motivo de los cortes de tráfico previstos a partir de las 19:00 horas en el centro de la ciudad, los autobuses de las líneas ordinarias han dejado de transitar por los ejes de la plaza de Poniente y la calle Duque de la Victoria-plaza Fuente Dorada, trasladando la parada del colegio Jorge Guillén al paseo de Isabel la Católica, junto al IES Núñez de Arce.

En cuanto al recinto ferial, Auvasa ha dispuesto una línea lanzadera gratuita con salidas desde la plaza de Poniente cada 15 minutos. El servicio se mantendrá hasta las 02.00 horas los días 5, 7, 11 y 12 de septiembre, y hasta la 01.00 hora los días 6, 8, 9, 10 y 13 de septiembre.

Además, entre el 5 y el 13 de septiembre se han habilitado los servicios especiales R1, R2, R3 y R4 desde el recinto ferial hacia los barrios a las 23.15, 23.45 y 00.15 horas, ampliando su cobertura al Hospital Río Hortega, Puente Jardín, Santos Pilarica, Santa Ana y Pinar de Jalón.

Respecto a los servicios nocturnos búho, la oferta se ha duplicado durante todos los días de las fiestas con salidas cada 30 minutos desde el centro de la ciudad.

Los días 4, 5, 7, 11 y 12 de septiembre, las líneas B1, B2, B3 y B4 prestarán servicio de 00.00 a 04.00 horas, mientras que el resto de los días funcionarán de 00.00 a 02.00 horas, con la línea B5 manteniendo expediciones cada hora hacia La Cistérniga. Además, se han ampliado los recorridos habituales para dar cobertura a La Overuela, Pinar de Jalón y Fuente Berrocal.

Finalmente, el servicio de bicicleta pública BIKI ha incrementado sus recursos destinados al mantenimiento y la redistribución de vehículos mediante el refuerzo de personal y transporte de apoyo, con el objetivo de garantizar la disponibilidad en las estaciones de mayor demanda durante las fiestas.