Auvasa traslada a la calle Pasión su oficina de atención , con "mejores condiciones" para el personal y el público

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, y el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, en la nueva oficina de atención al público de Auvasa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de transporte en autobús de Valladolid, Auvasa, abre este viernes la nueva oficina de atención al público, situada en un local alquilado de la calle Pasión y que sustituye al recinto situado en la plaza de Zorrilla que había prestado este servicio en las últimas décadas, sobre el cual se han destacado las "muchas mejores condiciones" que se ofrecerán ahora para el personal y los ciudadanos.

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, y el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, han atendido a los medios de comunicación en la propia oficina, que comienza a atender a ciudadanos a las 15.00 horas de este viernes.

Gutiérrez Alberca y Cabanillas han destacado la notable mejora de las "condiciones" que consideran que supone esta oficina para llevar a acabo la atención a diario tanto para el personal de la oficina como para los ciudadanos que acudan, que actualmente lo hacen a razón de una media de "unos 130" al día.

La oficina se instala en un local comercial a pie de calle situado en la calle Pasión, esquina con la calle Caridad, con un contrato de arrendamiento de cinco años, prorrogable por otros diez, por lo que el gerente de la compañía ha destacado que se da al servicio una "estabilidad de cinco años" que previsiblemente será de un total de diez.

Cabanillas ha incidido en que desde hace "año y medio" la empresa municipal ha trabajado para poder trasladar la oficina de atención a la ciudadanía, que estaba en plaza de Zorrilla y que "no reunía las condiciones ni laborales, ni tampoco de atención al público en general", a unas instalaciones que mejoren las condiciones.

El traslado no conllevará ningún cambio en el horario de atención ni en los servicios disponibles, pues se atenderá telefónicamente desde las 9.00 a las 19.30 horas o presencialmente desde 10.00 a las 19.30 horas de lunes a viernes, con tres trabajadores en horario de mañana (hasta las 15.00 horas) y dos por las tardes.

"Lo primero, para el personal que tiene que hacer la atención a diario, tanto en horario de mañana como de tarde", ha precisado Gutiérrez Alberca, pero también para los ciudadanos que acudan, que dispondrán de un espacio mucho mayor para esperar a recibir atención, con varios asientos, climatizado y cubierto, ya que han recordado que en la oficina de la plaza de Zorrilla en la mayoría de las ocasiones los ciudadanos tenían que esperar al aire libre.

Además, el concejal ha defendido que la ubicación también es adecuada ya que la oficina se encuentra en "un entorno de actividad municipal muy cerca de la Casa Consistorial", muy cerca de la de Oficina de Atención al Contribuyente, de edificios en los que se realizan gestiones administrativas y, "por supuesto bien comunicado a través de las líneas de autobús".

Aunque la calle Pasión no tiene paradas de autobús desde hace años, la oficina se encuentra a entre 5 y 6 minutos a pie de paradas de autobús por las que, en su conjunto, discurre la gran mayoría de las líneas de Auvasa, como Plaza de Poniente (líneas 1, 3, 5, 6 y 8, entre otras) y Plaza de Zorrilla (líneas 7, 9, 18 y 19, entre otras); Fuente Dorada (líneas 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 24, entre otras), calle Duque de la Victoria (línea 2); o plaza de España.

Auvasa ha querido agradecer la comprensión de la ciudadanía durante este proceso y ha animado a la ciudadanía a visitar las nuevas instalaciones a partir de la tarde de este viernes.

Cualquier consulta sobre el traslado o los servicios disponibles puede realizarse a través de los canales habituales de atención de la empresa.

Eduardo Cabanillas ha apuntado que la oficina que ha prestado este servicio hasta ahora, en la plaza de Zorrilla, "no se va a abandonar" ya que se adaptará para funcionar como Parkibici de bicicletas adaptadas.