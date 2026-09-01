Auxiliada una montañera por indisposición cuando descendía el pico de la Mujer Muerta (Segovia)

Imagen del rescata de la montañera indispuesta cuando descendía el pico de la Mujer Muerta (Segovia) - JCYL

SEGOVIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una montañera de unos 30 años ha tenido que ser auxiliada por el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil tras encontrarse indispuesta y no poder continuar por sus propios medios cuando descendía del pico de la Mujer Muerta, situado en la Sierra de Guadarrama, en La Losa (Segovia).

Los hechos se remontan a las 19.44 horas del lunes 31 de agosto cuando el 112 recibió el aviso de la situación de la montañera tras lo que el gestor del Servicio de Emergencias realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración y de indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia.

También contactó con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y de movilizar el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de Segovia.

Al llegar, el helicóptero de Rescate y Salvamento de Protección Civil se mantuvo en estacionario para que pudieran descender los rescatadores. Ya en el lugar, la rescatadora enfermera realizó una primera atención sanitaria a la víctima y, a continuación, fue izada hasta el helicóptero mediante la maniobra de grúa doble con triángulo de evacuación acompañado por la rescatadora enfermera.

El helicóptero de rescate y salvamento de Protección Civil evacuó a la montañera hasta el campo de polo de La Granja, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Allí esperaba una ambulancia que se encargó de evacuar a la mujer al Complejo Asistencial de Segovia.