Auxiliado un hombre en parada cardiorrespiratoria en la N-2 a la altura de Medinaceli

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SORIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Soria y Guadalajara han auxiliado este jueves a un varón de nacionalidad extranjera que sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando circulaba por la carretera N-2, a la altura del término municipal soriano de Medinaceli.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 12.15 horas, cuando una patrulla de servicio, junto con un componente del Puesto de Arcos de Jalón y componentes del Grupo de Información de la Comandancia de Guadalajara, han sido requeridos con carácter urgente por un ciudadano que alertaba de la presencia de un hombre en estado muy grave que precisaba asistencia inmediata.

El incidente se ha producido en el kilómetro 152 de la N-2, en sentido Medinaceli, donde los agentes han hallado un vehículo detenido. En su interior se encontraba una mujer en estado de gran nerviosismo, junto a un varón en el asiento del copiloto que se encontraba inconsciente, sin pulso ni respiración.

De forma inmediata, los guardias civiles han activado, a través de la Central COS de la Comandancia de Soria, los servicios sanitarios de urgencia y han procedido a extraer al afectado del vehículo, iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Posteriormente, han acudido al lugar efectivos sanitarios del consultorio de Medinaceli y una unidad de soporte vital básico. Una vez estabilizado, el herido ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Universitario de Burgos, finalizando el operativo en torno a las 14.00 horas.