Auxiliado un montañero de 70 años herido tras sufrir una caída en La Pola de Gordón (León)

Zona de la vertiente norte del pico El Altico (León) durante el operativo de evacuación de un montañero de 70 años tras sufrir una caída. - 112

LEÓN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Un montañero de 70 años ha sido rescatado este domingo tras sufrir una caída en el pico El Altico, en La Pola de Gordón (León), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León y recoge Europa Press.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido esta tarde el rescate que ha comenzado a las 15.37 horas tras una llamada recibida en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León por parte del propio afectado, quien se encontraba lesionado e incapaz de continuar la marcha tras la caída sufrida en la cara norte del mencionado pico.

El gestor del 1-1-2 ha establecido de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl para una primera valoración médica y con el Centro Coordinador de Emergencias para coordinar el operativo, concretar la ubicación de la víctima y activar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. De forma simultánea, el servicio de emergencias ha informado del suceso a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de León.

Tras la localización del herido en las inmediaciones del pico, la aeronave ha ejecutado un apoyo de patín sobre una formación rocosa para facilitar el descenso del equipo, cuyos integrantes han accedido a pie hasta el lugar y han prestado una primera asistencia antes de inmovilizar al montañero en un tablero espinal y trasladarlo en camilla durante unos 30 metros hasta el punto de aterrizaje.

Posteriormente, el helicóptero se ha dirigido a la localidad de La Magdalena, donde el herido ha quedado ingresado en el centro de salud para su atención en el servicio de urgencias.