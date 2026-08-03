Auxiliado un montañero tras caer y golpearse en la cabeza durante una ruta por Picos de Europa

LEÓN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un montañero de unos 30 años ha tenido que ser rescatado tras caer y golpearse en la cabeza cuando realizaba una ruta de montaña por Picos de Europa, en la provincia de León, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 19.06 horas del domingo, 2 de agosto, cuando se informó al 112 de Castilla y León de que un montañero había sufrido una caída y se había golpeado la cabeza cuando realizaba una ruta de montaña. Eran dos personas y se encontraban en la vertiente sur del Pico Torre Santa, situado en el macizo Occidental de los Picos de Europa, en Posada de Valdeón a unos 15 metros de la arista.

El gestor del 1-1-2 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de León.

Al llegar, los rescatadores descendieron mediante grúa a la zona. Tras valorar en el lugar a la víctima, la rescatadora enfermera salió con el montañero herido mediante una maniobra de grúa. En un segundo ciclo de grúa, se extrajo al acompañante del montañero herido junto con el segundo rescatador del equipo.

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León evacuó al montañero hasta el campo de fútbol de Riaño, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl, donde le recogió una ambulancia para ser atendido en el centro de salud de la localidad.