Auxiliados dos montañeros enriscados en Posada de Valdeón (León)

Imagen del rescate de dos montañeros enriscados y desorientados - JCYL

LEÓN 12 May. (EUROPA PRESS) -

Dos montañeros han tenido que ser auxiliados tras quedar enriscados y desorientados tras empezar a nevar cuando se encontraban en la Torre de las Llastrias, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos se remontan a las 15.57 horas del lunes, 11 de mayo, cuando el Centro Coordinador de Emergencias inició el rescate a raiz de una llamada que informó de que dos personas habían quedado enriscadas y estaban desorientadas ya que había comenzado a nevar en la zona y no tenían visibilidad.

El gestor del 1-1-2 pasó al alertante con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente y de localizar la ubicación exacta de los senderistas tras lo que movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores a bordo. Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil.

El helicóptero de rescate se aproximó lo más posible al lugar y realizó un vuelo estacionario para dejar los rescatadores en zona segura, en las inmediaciones del lugar donde permanecían los montañeros. Una vez que se reunieron con ellos, y debido a las condiciones meteorológicas adversas, comenzaron la progresión a pie, mientras el helicóptero se mantuvo a la espera de poder acceder a la zona.

Los montañeros fueron trasladados hasta el Refugio Diego Mella - Collado Jermoso, donde llegaron ilesos, y se quedaron a pernoctar. Finalmente, y ante la mejora de las condiciones meteorológicas, el helicóptero logró acceder hasta el refugio, donde recogió al equipo de rescate tras completar la operación.