Juicio a diez menores por usar la IA para difundir fotos de compañeras desnudas del instituto

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Valladolid ha señalado para los próximos días 13 y 16 de abril, a las 10.00 horas, la celebración de audiencia contra diez menores, todos varones y de entre 14 y 15 años, acusados de utilizar la Inteligencia Artificial para confeccionar fotografías pornográficas a partir de imágenes reales de mujeres desnudas a las que pusieron el rostro de compañeras de su mismo instituto y que luego, presuntamente, compartieron y difundieron. (Más información en: EUROPA PRESS CASTILLA Y LEÓN. 983 35 17 13).