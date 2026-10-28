Avanza el despliegue de lectores de tarjeta en contenedores en Valladolid a falta de determinar su funcionamiento

Dispositivo lector de tarjetas instalado en un contenedor de fracción orgánica en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha explicado que continúa la instalación de los lectores de tarjetas de identificación personal en contenedores de materia orgánica en la ciudad, aunque ha precisado que todavía se debe determinar cómo funcionará, previsiblemente a partir de enero, ya que por el momento la posibilidad de bonificar la tasa de recogida de basuras se debe "estudiar".

El proyecto forma parte de una línea de subvención mediante fondos europeos obtenida por la Mancomunidad de Interés General de Valladolid y su alfoz, en el que participan, además del Ayuntamiento de la capital, los municipios de Viana de Cega, Boecillo, Laguna de Duero, Cabezón y Santovenia de Pisuerga.

Por el momento ya se pueden ver estos dispositivos, adheridos a contenedores de fracción orgánica en zonas de la ciudad como el entorno de Panaderos y Labradores o el barrio de Pinar de Jalón. Consiste en una placa con lector de tarjeta y un código QR, además de un botón que se debe pulsar antes de depositar la basura. Junto a la placa se añade unas instrucciones en cinco pasos para el uso del dispositivo.

El objetivo de estos mecanismos es, según García Pellitero, "mejorar la calidad de residuo de materia orgánica, que los vecinos colaboren" y que con la utilización del lector mediante tarjeta o una aplicación móvil que se va a habilitar para demostrar que el usuario es "colaborador" del sistema y, de esa manera, implicar a los ciudadanos en la correcta ubicación de la basura orgánica.

Los ayuntamientos de Valladolid y alfoz, ha precisado García Pellitero, estudian ahora como funcionarán estos mecanismos, que algunos municipios según afirma van a funcionar también como "cerraduras", si bien en la ciudad al tratarse en la mayoría de los casos de contenedores que tienen un hueco circular abierto para depositar los residuos, ese cierre no es posible.

Lo que está claro es que el sistema se prevé que pueda comenzar a funcionar en enero de 2027 será "voluntario" y "gratuito", mientras que se debe "estudiar" como aplicarlo en relación a la tasa de Basuras, pues ha recordado que ésta se encuentra regulada por Ordenanza.

Eso sí, García Pellitero ha aseverado que si se logra un buen resultado de esta implicación y concienciación de los ciudadanos "bajará la tasa de basuras a todo el mundo", porque ha señalado que la fracción de basura orgánica es la más costosa de transportar, ya que es "la que más pesa".

Antes de ello, previsiblemente en el mes de diciembre, se comenzará una campaña de concienciación sobre este nuevo sistema.

García Pellitero ha añadido que los dispositivos se instalarán "en todos los barrios" en los contenedores de fracción orgánica, que afirma que pueden ser "más de 2.500" y por el momento, "en estos meses", se avanza en la implantación una vez se lavan los contenedores.

Como ha apuntado, en otros de los municipios que ponen en marcha el proyecto se aprovechará para implantar la recogida de fracción orgánica que hasta ahora no la tenían desplegada, o bien para renovar los contenedores para adaptarlos al sistema de carga lateral, pero en el caso de Valladolid estos sistemas ya están implantados, por lo que sólo participará con la instalación de los dispositivos y la campaña de concienciación.