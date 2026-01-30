Avanza el tramo Los Rábanos - La Mallona de la A-11 con 3,85 millones para el contrato de redacción del proyecto

SORIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha recogido este viernes el anuncio de formalización del contrato, por un importe de 3.850.420 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, entre la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la empresa que redactará el proyecto de construcción de la Autovía del Duero (A-11) en el tramo Los Rábanos (enlace con la Autovía de Navarra, A-15) y La Mallona.

La adjudicación corresponed a la unión formada por INTECSA Engineering Group, S.A.U. y EIC, Estudio de Ingeniería Civil, S.L., como oferta seleccionada conforme a la relación calidad-precio prevista en el expediente y el presupuesto base de licitación ascendía a 4.900.000 euros.

El objeto del encargo es la redacción del proyecto de construcción del tramo de la A-11 comprendido entre Los Rábanos y La Mallona, un trazado de algo más de 20 kilómetros que conecta, al sur de la ciudad de Soria, la Autovía del Duero con la A-15, y que enlaza, por el lado oeste, con el tramo de la A-11 ya en servicio entre La Mallona y Langa de Duero.

En términos de planificación, el proyecto tiene como finalidad actualizar y desarrollar la documentación técnica necesaria para definir la actuación conforme a la normativa vigente y a los criterios técnicos actuales.

La actualización del proyecto responde a la necesidad de adecuar el planteamiento a cambios normativos y a las circunstancias actuales, como paso previo a su eventual aprobación administrativa y a la posterior fase de obras.

Durante la redacción del proyecto se analizará, entre otros aspectos, la conveniencia de dividir el tramo en dos subtramos, con el fin de facilitar la viabilidad técnica y constructiva. Ese análisis puede dar lugar, en su caso, a dos proyectos constructivos diferenciados que permitan una ejecución independiente.

Asimismo, en el desarrollo de los trabajos se valorará la necesidad de someter el proyecto a Evaluación Ambiental, conforme a la normativa aplicable en el momento de su tramitación.

La formalización del contrato se enmarca en las actuaciones de planificación y definición técnica de la red de alta capacidad en la provincia, ha detallado la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En el entorno de La Mallona, la A-11 continúa hacia el este con los tramos ya en funcionamiento, mientras que, en el enlace de Los Rábanos, la actuación se relaciona con la conexión hacia la A-15, en el corredor al sur de la capital.