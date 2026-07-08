Avanzan las obras para abastecer a Ávila y entre septiembre y octubre se remodelará la torre de bombeo de Fuentes Claras

Visita a las obras de abastecimiento en Fuentes Claras. - SUB GBNO EN ÁVILA

ÁVILA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aguas de las Cuencas de España (Acues) avanza en las actuaciones para garantizar el abastecimiento y mejorar el saneamiento de Ávila con unas obras de renovación del bombeo desde el embalse de Fuentes Claras, que comenzaron el pasado 27 de enero con un plazo de ejecución de 11 meses y con una inversión prevista de 2,4 millones de euros.

La presidenta de la sociedad mercantil estatal Acues, María Rosa Cobo, junto con el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano; el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, han supervisado hoy el avance de las obras.

Las obras alcanzan actualmente un grado de ejecución del 12 por ciento de la inversión prevista aunque la previsión se prevé que el ritmo se acelere tras la autorización del desembalse parcial del embalse de Fuentes Claras solicitada por el Ayuntamiento de Ávila y concedida por la CHD el pasado 18 de junio.

Dicha autorización permitirá acometer durante los meses de septiembre y octubre la remodelación de la torre de toma del bombeo de Fuentes Claras.

Las obras consisten en la remodelación de la cámara de carga situada en la torre de toma de Fuentes Claras, con sustitución de las bombas actuales e instalación de tres nuevas bombas centrífugas verticales de altas prestaciones equipadas con variadores de frecuencia.

Con ello se conseguirá bombear a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) el caudal necesario para reforzar el abastecimiento de la ciudad. También se realizará la apertura de una nueva toma para garantizar la mejor calidad del agua detraída del embalse.

La actuación se completa con la construcción de un nuevo centro de transformación de 2.000 kVA, adaptado al incremento de potencia requerido por las nuevas bombas; una nueva nave para el almacenamiento y dosificación de reactivos en la tubería de toma destinada a neutralizar la concentración de amonio presente en el agua del embalse y la instalación de nuevos elementos de valvulería y control.