La Avenida de las Contiendas de Valladolid estará cortada de subida desde el martes por obras de pavimentación - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Avenida de las Contiendas, en el barrio de Girón, permanecerá cortada al tráfico en sentido de 'subida', desde la Avenida de los Cerros hacia la calle Arenas, a partir del martes con motivo de trabajos de reparación del pavimento en este tramo de la vía.

Los trabajos se centrarán en reforzar el firme en los tramos que presentan mayor deterioro, una actuación que responde a peticiones trasladadas por los vecinos de la zona, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de labores habituales de conservación y reposición del viario, orientadas a mejorar el estado del pavimento y la seguridad en este punto del barrio.

Durante la intervención, que está programada hasta finales de marzo, se instalará señalización provisional para garantizar en todo momento la circulación peatonal con normalidad.

El tramo no afectado se organizará como fondo de saco, permitiendo únicamente la entrada a vados y servicios, si bien el corte obligará también a desviar dos líneas de autobús urbano.

En concreto, la C1 y la línea 3 de Auvasa modificarán su recorrido habitual durante la intervención, por lo que se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada del servicio.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada