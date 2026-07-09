Una avería deja sin agua a parte de los vecinos de Villafranca del Bierzo (León)

VIllafranca del Bierzo (León). - AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO

VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN), 9 (EUROPA PRESS)

Una avería ha dejado sin agua a un sector de la red de abastecimiento de Villafranca del Bierzo (León), concretamente en las calles Santiago, Cotelo, San Blas, Paseo de Villafranca y en la localidad de Valtuille de Abajo.

Así se pone de manifiesto en un bando del Ayuntamiento de Villafranca en el que se informa de la habilitación de reparto de agua a través de Protección Civil y Policía Local para el consumo humano y con cisterna para el uso doméstico.

Así, durante la jornada de este jueves habrá reparto durante la mañana y la tarde hasta la finalización de la emergencia. La distribución de agua se realiza en la calle Santiago hasta las 17.00 horas; en la calle Castillo hasta las 17.30 horas; en la calle Cotelo hasta las 18.00 horas; en la calle San Blas hasta las 18.30 horas; en el Paseo de Villafranca hasta las 19.00 horas y en Valtuille de Abajo entre las 20.00 y las 21.30 horas.