Ávila acoge este sábado el Jubileo Diocesano de las Cofradías con la participación de todas las hermandades

Cartel del Jubileo de las Cogradías de Ávila. - OBISPADO DE ÁVILA
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 16 septiembre 2025 11:25

ÁVILA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital abulense acoge este sábado, 20 de septiembre, el Jubileo Diocesano de las Cofradías, que reunirá a todas las hermandades, cofradías y patronatos de la diócesis en una jornada de fe, comunión y esperanza.

Cofradías penitenciales, sacramentales y de gloria participarán de esta convocatoria enmarcada en el Jubileo de la Esperanza que vive toda la Iglesia universal.

Según ha afirmado el delegado episcopal para las cofradías y la religiosidad popular, Luis Carlos Hernández, este Año Jubilar 2025 está siendo un tiempo privilegiado de "renovación espiritual, reconciliación y esperanza para los fieles".

En este sentido, el Jubileo de las Cofradías quiere convertirse en "un signo de unidad y fraternidad entre las diferentes hermandades de la diócesis", ha aseverado Hernández, quien ha apuntado que la diócesis ha preparado una jornada "especialmente significativa", a la que han sido llamadas todas las cofradías, tanto de la capital como de los pueblos de la provincia.

Cada una de ellas participará, con espíritu de fraternidad y compromiso, llevaran sus insignias, estandartes y pendones, como expresión visible de la riqueza y diversidad de la religiosidad popular abulense.

La cita comenzará a las 18:00 horas en la Basílica de la Santa, donde se recibirá a los participantes y desde allí se iniciará la peregrinación hacia la Catedral del Salvador, templo jubilar de la diócesis. Durante la peregrinación, acompañará la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, perteneciente a la hermandad del mismo nombre, que será trasladada previamente desde su sede en la parroquia de San Juan.

La Eucaristía, presidida por el obispo de Ávila, Jesús Rico, dará comienzo a las 19:30 en la Catedral y en ella, quienes cumplan las condiciones establecidas podrán alcanzar el don del Jubileo.

