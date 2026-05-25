Ávila acogerá una jornada del Diálogo Social sobre las oportunidades que ofrece la Responsabilidad Social Corporativa

Presentación de la jornada del Diálogo Social sobre Responsabilidad Social Corporativa en Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Diálogo Social celebrará en Ávila el próximo 5 de junio una nueva jornada formativa en la que se abordará la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y las oportunidades que brinda no sólo a las grandes empresas sino también a administraciones y pymes.

El teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López; el presidente y la secretaria general de CEOE Ávila, Diego Díez y Susana Bello, respectivamente, y Javier García Hernández y Alberto Novoa, secretarios de UGT y CCOO de Ávila, respectivamente, han presentado esta actividad que se celebrará en el Auditorio Municipal de San Francisco.

Dirigida a empresas, profesionales, entidades y ciudadanía en general, la jornada, para la que están abiertas las inscripciones, con carácter gratuito, en la web avilactiva.es, permitirá conocer el marco legal de la RSC y también otras experiencias y buenas prácticas que se aplican en empresas abulenses.

La RSC se puede ver como un marco para exigir mejoras laborales más allá del mínimo legal y es, también, un canal de diálogo, una herramienta para visibilizar las diferentes actuaciones de las empresas y también como un punto de entrada para negociar acuerdos marco de carácter internacional, al hablar no sólo de pymes sino también de multinacionales, según el secretario general de UGT en Ávila, Javier García.

En este sentido, el secretario general de CCOO en Ávila, Alberto Novoa, ha puesto de manifiesto la apuesta decidida que se realiza, con este tipo de iniciativas, para recuperar el Diálogo Social Local por parte de sindicatos mayoritarios, patronal y Ayuntamiento con el objetivo de mejorar la situación de empresas y trabajadores en Ávila.

Asimismo, ha señalado las ventajas que aporta a las empresas para su labor económica y de creación de empleo, al estar relacionada con la garantía de derechos laborales, políticas de igualdad, cuidado del Medio Ambiente o la promoción de empleo estable y prevención de riesgos laborales.

De la misma forma, el presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, ha subrayado que la RSC ofrece beneficios a pequeñas y medianas empresas, mayoría en el territorio abulense, no sólo desde el punto de vista del cumplimiento legislativo sino también de crear empleo, primera responsabilidad de una empresa, y de hacer llegar su labor al conjunto de la sociedad como una herramienta útil, práctica y que contribuya a que las empresas generen arraigo en el territorio.

INTERVENCIONES

Con el objetivo de acercar la RSC a la sociedad como una de las herramientas fundamentales con las que cuentan administraciones públicas y empresas para acercar a la sociedad la competitividad, la sostenibilidad y el compromiso con el entorno, la jornada contará con media docena de ponentes.

Entre ellos estará el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, quien acercará el marco legal y los beneficios fiscales y sociales de la RSC, tras lo que se podrá conocer un ejemplo de buenas prácticas de esta herramienta, como el que ofrece la planta arevalense de Mars, a cargo del director de la planta y de su directora de Recursos Humanos, José María Jiménez y Virginia Albuena, respectivamente.

En el tercer bloque, se abordarán las oportunidades que brinda la RSC, con Sofía Carrascal, adjunta a la Secretaría de Política Institucional y Desarrollo Sostenible de CCOO Castilla y León, y el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en la Comunidad, Alberto Miguel Lorenzo.