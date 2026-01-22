Ávila acogerá mañana la Sectorial Intergeneracional del PSCL que inaugurará Elma Saiz y clausurará Martínez

ÁVILA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ávila acogerá este viernes, 23 de enero, la Sectorial Intergeneracional organizada por el Partido Socialista de Castilla y León en la ronda de conferencias temáticas llevadas a cabo en la precampaña electoral a la que seguirán dos más antes del inicio oficial de la campaña: el día 31 en Zamora sobre sanidad y en la primera quincena de febrero en Soria sobre Ordenación del Territorio.

La Conferencia Sectorial Intergeneacional será inaugurada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y por el secretario de Organización del PSCL, Daniel de la Rosa, mientras que la clausura correrá a cargo del secretario autonómico del PSOE y candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

Además, se han programado dos mesas de trabajo tituladas 'Soledades conectadas' y 'Trabajo, retiro y nuevas formas de habitar'. El Partido Socialista de Castilla y León buscará en esta Sectorial respuestas políticas que conecten a jóvenes y mayores como parte de una misma solución desde el convencimiento de que el futuro de la Comunidad "sólo será posible si ambas generaciones caminan juntas, compartiendo responsabilidades, recursos y horizonte común".