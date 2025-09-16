Ávila acogerá este sábado el VIII Encuentro de Familias de personas con TEA de Castilla y León

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Autismo Castilla y León y Autismo Ávila celebrarán este sábado, 20 de septiembre, el VIII Encuentro de Familias de Personas con TEA de Castilla y León, bajo el lema 'Ciencia y realidades que nos unen', una cita en la que el movimiento asociativo del autismo de Castilla y León debatirá sobre la realidad de esta patología.

Con este encuentro la asociación pretende fomentar las relaciones entre familias de distintos puntos de la Comunidad. Será un foro de debate para analizar los modelos de atención especializada, las estrategias para la adecuada convivencia familiar y los desafíos del movimiento asociativo ante el futuro inmediato, detallan a través de un comunicado.

En el acto intervendrá el catedrático de la Universidad de Salamanca e investigador en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, José Ramón Alonso; la periodista y redactora jefe el periódico 20minutos, Melisa Tuya que es, además, autora de un blog de "referencia" sobre la maternidad y el autismo con más de 200.000 lectores mensuales.

También se dará a conocer la historia de superación de Dani, un adolescente autista de 14 años creador de 'El Vuelo de Dani' a través de sus palabras y las de su madre, Patricia Gómez. El acto concluirá con la intervención artística 'La geometría de los silencios' de Marc Buléon, narrador francés.

El acto será inaugurado por el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta, Eduardo García Brea, y el director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz Galindo.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Fundación La Caixa, Fundación Orange, Fundación ONCE, Autismo España y la Gerencia de Servicios Sociales de la la Junta de Castilla y León.